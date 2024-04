Jameln (dpa/lni). Alle drei Insassen eines Autos sind im Landkreis Lüchow-Dannenberg schwer verletzt worden, als der Wagen gegen einen Baum prallte. Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag auf der B248 bei Platenlaase, einem Ortsteil der Gemeinde Jameln, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Der Wagen sei in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Neben der Fahrerin befanden sich zwei Jugendliche in dem Fahrzeug.

Alle drei Insassen waren - teils schwerstverletzt - im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden von der Feuerwehr befreit und dann mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in verschiedene Kliniken gebracht, wie es weiter hieß. Die B248 war zwischen Lüchow und Jameln für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

