Hannover (dpa/lni). 21 Treffer in 22 Spielen: In der Regionalliga-Mannschaft der U23 von 96 trumpft Lars Gindorf auf. Nun hat er einen Vertrag bei den Profis unterschrieben.

Hannover 96 hat den Nachwuchsspieler Lars Gindorf noch enger an die Profimannschaft gebunden. Der 22 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. Gindorf hatte sich 2022 nach Stationen unter anderem bei der SV Elversberg und des SC Freiburg den Niedersachsen angeschlossen. Der Leistungsträger des Regionalliga-Aufstiegsfavoriten der U23 trainierte zuletzt regelmäßig bei den Profis mit, kommt bislang auf vier Zweitliga-Einsätze und in dieser Saison auf 21 Treffer in 22 Regionalliga-Spielen.

