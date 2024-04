Hemmoor (dpa/lni). Ein 27 Jahre alter Fahrradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall bei Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am Montagmittag in voller Fahrt mit einem Pkw kollidiert, der ihn gerade überholen wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer des Pkw nicht genügend Seitenabstand eingehalten und der 27-Jährige gleichzeitig unerwartet gelenkt habe. Der Radfahrer sei auf die Windschutzscheibe geprallt und habe sich lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber habe ihn in ein Krankenhaus gebracht.

Der Zustand des Radfahrers hat sich nach Angaben eines Polizeisprechers vom Dienstagmorgen zunächst nicht verändert. Der 85 Jahre alte Fahrer des überholenden Autos habe bei dem Unfall keine Verletzungen erlitten.

