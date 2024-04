Oldenburg (dpa/lni). Beim Versuch, eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Oldenburger Innenstadt zu schlichten, sind zwei Polizeibeamte verletzt worden. Die 30-Jährige und der 34-Jährige mussten nach Angaben der Polizei vom Montag im Krankenhaus behandelt werden. Sie hätten am Samstagabend versucht, in einer größeren Gruppe vier Männer voneinander zu trennen. Dabei hätten drei von ihnen die Beamten angegriffen. Erst durch weitere Einsatzkräfte habe die aggressive Situation beruhigt werden können. Zwei 19 und 20 Jahre alte Tatverdächtige seien in Gewahrsam genommen worden. Gegen sie werde wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240408-99-601626/2 (dpa)