Bremen (dpa/lni). Mit einer ungewöhnlichen Aktion macht die Organisation Terre des Femmes auf sexuelle Belästigungen von Frauen aufmerksam: Sie nutzt dafür drei weibliche Bronzestatuen, darunter den Torso „Die Jugend“ (1909) des Künstlers Bernhard Hoetger in der Bremer Böttcherstraße. Seit Jahrzehnten berührten Passanten die Brüste der Figur, teilte die Organisation am Montag mit. „Ihre Brüste wurden so oft angefasst, dass Abnutzungsspuren deutlich zu sehen sind. Hier wird an jeder Frauenstatue sichtbar, was zwei Drittel der Frauen in Deutschland widerfährt: sexuelle Belästigung“, sagte Sina Tonk von Terre des Femmes.

Die anderen Skulpturen der Aktion „Unsilence the violence“ stehen in München und Berlin. Hinter allen dreien wurde am Montag ein Plakat aufgehängt, auf dem „Sexuelle Belästigung hinterlässt Spuren“ steht. Auf der Website zur Aktion ist ein Film zu sehen, der die Statuen sprechen lässt. „Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt“, sagt die animierte Bremer Statue. Die Aktion soll laut Terre des Femmes zum Innehalten und Nachdenken anregen.

