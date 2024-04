Bremen (dpa/lni). Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Bremen ist ein 40 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Männer waren am späten Sonntagabend aus bislang unbekannten Gründen in einer Kneipe im Stadtteil Osterholz aneinandergeraten.

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Bremen ist ein 40 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Männer waren am späten Sonntagabend aus bislang unbekannten Gründen in einer Kneipe im Stadtteil Osterholz aneinandergeraten.

Der Streit soll später vor der Gaststätte fortgesetzt worden sein. Der 40-Jährige wurde von den anderen beiden Männern so zusammengeschlagen, dass er zu Boden ging und bewusstlos liegen blieb. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren flohen. Die Polizei Bremen sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240408-99-598731/2 (dpa)