Hannover (dpa/lni). In der Coronapandemie sank die Zahl der Toten im Straßenverkehr, danach stieg sie leicht. Wie war die Entwicklung 2023, wie viele Menschen wurden verletzt? Für das vergangene Jahr stellt die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag (10.00 Uhr) in Hannover die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik vor. 2022 starben in Niedersachsen 370 Menschen, das waren 18 mehr als ein Jahr zuvor. Damit wies die Zahl der Verkehrstoten wie 2020 den zweitniedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren aus. 2015 kamen beispielsweise noch 457 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Insgesamt kam es nach früheren Angaben des Ministeriums 2022 zu knapp 200.000 Verkehrsunfällen in dem Bundesland - somit mehr als 500 pro Tag. 2021 wurden noch knapp 8000 Unfälle weniger erfasst.

© dpa-infocom, dpa:240407-99-591978/2 (dpa)