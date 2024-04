Osnabrück. Osnabrück gibt sich nicht auf. Der Tabellenletzte der 2. Liga schlägt daheim Fürth und behält geringe Chancen auf den Klassenerhalt.

Tabellen-Schlusslicht VfL Osnabrück hat weiter Restchancen auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen besiegten am Sonntag die schwache SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 (2:0) und gewann damit die zweite Partie in der Liga nacheinander. Durch die Niederlage von Eintracht Braunschweig im Parallelspiel beträgt der Abstand auf den Relegationsrang bei sechs verbleibenden Partien noch sechs Punkte.

Erik Engelhardt (3. Minute) und Christian Conteh (21.) besiegelten die elfte Saisonniederlage des Clubs mit dem Kleeblatt im Logo. Es war bereits die siebte Pleite für die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger in der Rückrunde.

Früh schockte das Schlusslicht der 2. Liga die Franken. Robert Tesche passte von der Grundlinie auf Angreifer Engelhardt, der zur Führung einschob. Fürth hatte in der ersten Hälfte zwar mehr Ballbesitz, aber brachte kaum gefährliche Bälle auf das Osnabrücker Tor. Außenverteidiger Oussama Haddadi erlebte einen unglücklichen Auftritt. Sein Fehlpass auf VfL-Akteur Bashkim Ajdini landete kurz darauf bei Christian Conteh, der für die Niedersachsen erhöhte.

© dpa-infocom, dpa:240407-99-591143/2 (dpa)