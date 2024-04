Bremen (dpa/lni). Die Polizei in Bremen hat einen mutmaßlichen Räuber über eine Videoleitstelle gesichtet und gestellt. Zwei Männer hatten am Samstag versucht, die hochwertige Uhr eines 79-Jährigen zu stehlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Senior war mit seiner Frau in der Bremer Innenstadt unterwegs und hatte das Gefühl verfolgt zu werden. Deshalb steckte er seine Uhr in die Jackentasche. Dennoch riss ein Räuber den 79-Jährigen um und versuchte mit seinem Komplizen an die Uhr heranzukommen. Der Senior wehrte sich jedoch erfolgreich.

Das Ehepaar rief um Hilfe, und die beiden Täter flüchteten daraufhin. Zivilpolizisten entdeckten einen der mutmaßlichen Räuber kurz darauf, nachdem er über eine Videoleitstelle gesichtet worden war. Sie nahmen den jungen Mann fest, der bereits wegen Diebstahls, Raubes und Körperverletzung bekannt ist. Eine Haftprüfung dauerte zunächst an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den zweiten Täter.

© dpa-infocom, dpa:240407-99-590546/2 (dpa)