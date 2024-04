Hannover (dpa/lni). Nach sonnigem Sommerwetter am Wochenende in Niedersachsen und Bremen startet die neue Woche etwas kühler mit Schauern und Gewittern. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte nur noch zwischen 11 und 14 Grad, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag mitteilte.

Die höchste Temperatur in Niedersachsen am Samstag wurde in Bevern im Landkreis Holzminden mit 25,6 Grad gemessen. Ob es sich dabei um einen neuen Höchstwert handelt, konnte die Meteorologin nicht sagen.

So warm wird es zum Wochenstart aber nicht mehr. Am Montag ist es an der Küste überwiegend freundlich mit Temperaturen um 18 Grad. In Binnenland gibt es Schauer, die dann abklingen. Es ist wechselnd bewölkt, die Temperaturen steigen auf 21 Grad in Bremen und 23 Grad in den östlichen Landesteilen. Am Nachmittag ziehen dichtere Wolken mit Regenschauern und Gewittern auf.

In der Nacht zum Dienstag gibt es zunächst gewittrige Schauer, die dann nach Nordosten abziehen. Nach Auflockerungen kommen von Western her erneut Schauer und einzelne Gewitter, die Temperaturen sinken auf 11 bis 14 Grad.

Am Dienstag ist es oft stark bewölkt mit schauerartigem und gewittrigem Regen. Im Südosten Niedersachsens bleibt es länger trocken. Die Temperaturen erreichen 15 Grad auf den Inseln und 22 Grad in den östlichen Landesteilen. Ab Mittwoch wird es dann deutlich kühler mit Höchstwerten zwischen 11 und 16 Grad und einzelnen Schauern.

