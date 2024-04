Wolfsburg (dpa/lni). Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfsburg ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Fünf Menschen wurden bei dem Brand am Samstagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Drei der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die oberen Geschosse des Mehrfamilienhauses waren am Sonntag nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.

