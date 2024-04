Lamspringe (dpa/lni). Ein Motorradfahrer und zwei Motorradfahrerinnen sind bei Lamspringe im Landkreis Hildesheim gestürzt und dabei verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach sei zunächst ein 50-Jähriger am Samstagmittag mit seiner Maschine auf den Seitenstreifen gefahren und dann umgefallen, teilte die Polizei mit. Eine hinter ihm fahrende 43-Jährige und eine 23-Jährige bremsten daraufhin so stark, dass sie mit ihren Motorrädern ebenfalls stürzten. Die 43 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen beiden wurden leicht verletzt.

Ein Motorradfahrer und zwei Motorradfahrerinnen sind bei Lamspringe im Landkreis Hildesheim gestürzt und dabei verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach sei zunächst ein 50-Jähriger am Samstagmittag mit seiner Maschine auf den Seitenstreifen gefahren und dann umgefallen, teilte die Polizei mit. Eine hinter ihm fahrende 43-Jährige und eine 23-Jährige bremsten daraufhin so stark, dass sie mit ihren Motorrädern ebenfalls stürzten. Die 43 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen beiden wurden leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:240406-99-583415/3 (dpa)