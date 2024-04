Lehrte (dpa/lni). Nach einem Überfall auf ein 13 Jahre altes Mädchen in Lehrte bei Hannover hat die Polizei Ermittlungen gegen einen gleichaltrigen Jungen aufgenommen. Der Junge soll das Mädchen am Donnerstag attackiert und schwer verletzt haben, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizeidirektion Hannover am Freitag mitteilten. Ein Passant habe das verletzte Mädchen entdeckt und nach Hause gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die 13-Jährige ging nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Donnerstagnachmittag aus Richtung Hämelerwald in Richtung Sievershausen auf einem Fußweg, der parallel zu einer Landstraße und über die Autobahn 2 verläuft. In Höhe der Autobahnüberführung wurde das Mädchen überfallen, in ein Gebüsch gezwungen und dort schwer verletzt. Etwa anderthalb Stunden später wurde die verletzte 13-Jährige von dem Zeugen gefunden und nach Hause gebracht. Die Eltern verständigten den Rettungsdienst und die Polizei. Das Mädchen sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Der tatverdächtige Junge sei dem Mädchen vom Sehen bekannt gewesen und habe im Verlauf des Freitags ermittelt werden können. Das Opfer habe den 13 Jahre alten Schüler identifiziert. Die Ermittler identifizierten Spuren, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen.

Am Freitagabend wurde für den tatverdächtigen 13-Jährigen der Mitteilung zufolge die Unterbringung in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung geprüft. Die Familie des Jungen unterstütze aktiv die Ermittlungen der Polizei. Weitere Informationen sollten zunächst nicht bekannt gegeben werden.

