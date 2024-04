Wolfsburg. Nach dem geglückten Debüt hofft Wolfsburgs neuer Fußballtrainer auch auf eine erfolgreiche Heimpremiere. Dafür kündigt er einige Veränderungen an.

Trotz des erfolgreichen Debüts mit dem 2:0 bei Werder Bremen hat Wolfsburgs neuer Trainer Ralph Hasenhüttl für seine Heimpremiere eine veränderte Startelf angekündigt. „Die Formation wird wahrscheinlich etwas anders aussehen und dass nicht nur wegen der beiden Sperren“, sagte Hasenhüttl am Freitag. Der Tabellen-14. empfängt am Sonntag in der Fußball-Bundesliga die ebenfalls mit 28 Punkten auf Rang 13 liegende Borussia aus Mönchengladbach (17.30 Uhr/DAZN).

Der Nachfolger von Niko Kovac muss gegen die „Fohlen“ auf die beiden gesperrten Verteidiger Maxence Lacroix und Cedric Zesiger verzichten. Deshalb werden Sebastiaan Bornauw und Moritz Jenz das Duo in der Innenverteidigung bilden. Zudem drängen Spieler wie Jonas Wind oder Lovro Majer, die in Bremen zunächst auf der Bank saßen, in die Startelf. Im Tor wird weiterhin Pavao Pervan den verletzten Koen Casteels ersetzen.

Auch wenn in Bremen vor einer Woche der erste Sieg in diesem Jahr gelang, sieht Hasenhüttl seine Mannschaft weiterhin in der Pflicht. „Wir sind noch immer in der Bringschuld“, sagte der 56-Jährige. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt vor dem 28. Spieltag acht Punkte.

