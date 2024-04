Hannover (dpa/lni). Das Hochwasser um den Jahreswechsel hat weite Teile Niedersachsens über Wochen in Atem gehalten. Unternehmen und Freiberufler können jetzt zur Bewältigung der Kosten eine Unterstützung beantragen.

Unternehmen und Freiberufler, die in den vergangenen Monaten vom Hochwasser in Niedersachsen betroffen waren, können ab sofort eine finanzielle Förderung des Landes beantragen. Die Landesregierung stellt über die NBank entsprechende Hilfen zur Verfügung, wie die Förderbank am Freitag mitteilte.

Unterstützung gibt es für Schäden ab 5000 Euro, übernommen werden bis zu 50 Prozent der Kosten. Die Antragsteller müssen Sitz oder Betriebsstätte in Niedersachsen haben, und die Schäden müssen auf ein Hochwasserereignis in der Zeit vom 24. Dezember bis zum 30. April zurückzuführen sein. Die Antragsfrist endet am 31. Juli.

