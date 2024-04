Hannover (dpa/lni). 310 Unternehmen werden angesichts des Fachkräftemangels bei der IdeenExpo im Juni in Hannover wieder um den Nachwuchs werben. Das Programm reicht von Mitmach-Exponaten bis zu Konzerten.

Mit noch mehr Ausstellern und Exponaten zum Mitmachen will die Technikmesse IdeenExpo im Juni wieder Hunderttausende Jugendliche aus ganz Deutschland nach Hannover locken. Das Ziel der Messe ist es, die jungen Besucher für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern und so auch dem Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken.

Zu den Unternehmen, die sich auf der IdeenExpo präsentieren, gehören Tesla, Volkswagen, BMW, Continental, Airbus und Siemens. Es werden 310 Aussteller erwartet - 30 mehr als bei der bislang letzten Auflage im Jahr 2022. Damals wurden rund 425.000 Besucher gezählt. Das Messegelände erstreckt sich den Veranstaltern zufolge dieses Jahr mit 110.000 Quadratmetern über mehrere Fußballfelder. Abends soll es Konzerte geben, wer auftritt, blieb aber noch offen.

Auf der IdeenExpo könnten sich junge Menschen „mit all den beruflichen Chancen auseinandersetzen, die ihnen die Zukunft zu bieten hat“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Volker Schmidt am Freitag. Das sei auch für die Unternehmen wichtig, denn schon heute fehlten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) bundesweit 300.000 Fachkräfte. „Wir brauchen Fachkräfte und wir müssen Jugendliche begeistern für eine Ausbildung oder ein Studium im MINT-Sektor“, sagte auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD).

Die Kosten für die Veranstaltung liegen bei rund 20 Millionen Euro. Etwas mehr als acht Millionen Euro davon trägt das Land Niedersachsen.

