Salzbergen (dpa/lni). Bei einem schweren Unfall im Landkreis Emsland sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Am Donnerstagabend habe eine 52-Jährige in Salzbergen mit ihrem Wagen nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei habe sie offensichtlich das Auto eines 23-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 52-Jährige sowie der 21 Jahre alte Beifahrer in dem zweiten Wagen wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:240405-99-569607/2 (dpa)