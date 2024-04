Neustadt (dpa/lni). In Neustadt am Rübenberge bei Hannover ist eine Frau durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Ein 62-Jähriger stach am Donnerstagabend in einem Pub auf die 52 Jahre alte Frau ein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen, gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die Frau kam nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus. Der Hintergrund und genaue Hergang der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

