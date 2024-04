Bremen. Werder hat seit vier Spielen keinen Punkt mehr geholt. Und jetzt fällt auch noch ein Hoffnungsträger aus.

Werder Bremen muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Justin Njinmah verzichten. Der 23-Jährige fällt wegen einer Sprunggelenkverletzung aus und sollte am Donnerstag operiert werden. „Das ist sowohl für Justin als auch für uns eine wirklich schlechte Nachricht. Wir hoffen aber, dass Justin uns noch in den letzten Spielen der Saison zur Verfügung stehen kann“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz.

Durch den Ausfall des bislang sechsfachen Torschützen wird Nick Woltemade im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Sturm neben Marvin Ducksch spielen. Woltemade hatte gerade erst verkündet, dass er Werder nach der Saison verlassen wird. Den 22 Jahre alten Stürmer zieht es übereinstimmenden Berichten zufolge zum VfB Stuttgart.

Neben Njinmah werden Werder-Trainer Ole Werner in Frankfurt zudem Niklas Stark und Skelly Alvero fehlen. Dafür ist Torwart Michael Zetterer rechtzeitig wieder fit. Werder hat die vergangenen vier Spiele verloren und rangiert als Tabellenzehnter im Mittelfeld der Tabelle.

