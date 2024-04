Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt hat vor dem Freitagabendspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen einen kurzfristigen Ausfall zu verkraften. Dafür kehrt ein anderer Spieler in den Kader zurück.

Ohne Hugo Ekitiké muss Eintracht Frankfurt das Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen bestreiten. Der Stürmer fehlt wegen Adduktorenproblemen in der Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN). „Es ist für uns nicht schön, dass er ausfällt, aber er ist keine Option für das Spiel“, sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Donnerstag.

Der in der Winterpause vom französischen Topclub Paris Saint-Germain ausgeliehene Ekitiké hatte nach einer längeren Anlaufzeit zuletzt zweimal von Beginn an gespielt. „Er hat in den vergangenen Wochen körperlich einen stabilen Eindruck gemacht und wäre wieder in der Startelf gewesen“, sagte Toppmöller.

Wie lange der 21 Jahre alte Franzose ausfällt, ist offen. „Ich kann keine Prognose abgeben. Es kann sein, dass es etwas länger dauert, aber auch schnell gehen. Es ist eine schmerzempfindliche Stelle“, erklärte Toppmöller dazu.

In den Kader zurückkehren wird Mittelfeldspieler Hugo Larsson, der zuletzt wegen einer Muskelverhärtung im Oberschenkel ausgefallen war. „Er ist aber kein Kandidat für Startelf. Es gibt die Empfehlung, dass er eine Halbzeit spielt“, sagte Toppmöller.

© dpa-infocom, dpa:240404-99-561510/3 (dpa)