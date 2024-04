Wolfsburg. Fußball-Nationalspielerin Tabea Sellner ist zum ersten Mal Mutter geworden. Nach Angaben ihres Vereins VfL Wolfsburg brachte die 27 Jahre alte Stürmerin am Dienstagabend einen Sohn zur Welt. „Mutter und Kind sind wohlauf“, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung des Clubs. Sellner bestritt bislang 25 Länderspiele für Deutschland und nahm unter dem Namen Tabea Waßmuth 2022 an der EM in England teil.

