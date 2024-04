Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven können weiter vom ersten Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga träumen. Gegen Meister München dominieren die Norddeutschen.

Die Fischtown Pinguins haben ein deutliches Ausrufezeichen zum Start des Playoff-Halbfinals gegen den EHC Red Bull München gesetzt. Der überraschende Hauptrundensieger der Deutschen Eishockey Liga bezwang am Montag in der ersten von sieben möglichen Partien den Titelverteidiger aus München mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Damit liegt das Team von Trainer Thomas Popiesch in der Serie Best-of-Seven mit 1:0 in Führung. Vier Erfolge sind für den Einzug in die Finalserie nötig.

Bremerhaven war gegen das Star-Ensemble des früheren Bundestrainers Toni Söderholm von Beginn an besser. Pinguins-Topstürmer Jan Urbas traf in Überzahl zum 1:0 (6. Minute). „Wir sind einfach gut in Form“, sagte der Slowene bei MagentaSport.

Die Pinguins blieben im Viertelfinale gegen Ingolstadt ohne Niederlage. Auch München kam nach einer enttäuschenden Hauptrunde mit einem 4:0 gegen Wolfsburg im Rücken an die Nordsee. Doch davon war kaum etwas zu sehen. Markus Vikingstad (22.) und Dominik Uher (28.) erhöhten für die Gastgeber im Mitteldrittel. Im Pinguins-Tor war einmal mehr Kristers Gudlevskis unüberwindbar. Der Lette parierte 30 Schüsse der Münchner und machte den Auftaktsieg der Bremerhavener perfekt.

Spiel zwei findet am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) in München statt.

