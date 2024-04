Nienburg (dpa/lni). Bei einem Großeinsatz der Polizei wurde ein Mann tödlich verletzt. Er soll zuvor seine Freundin mit einem Messer bedroht haben.

Nach dem Großeinsatz in Nienburg mit einem Toten und einer schwer verletzten Polizistin dauern die Ermittlungen der Beamten weiter an. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Zunächst war es am Samstagvormittag in einer Reihenhaussiedlung der Innenstadt Nienburgs zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, weil ein 46-Jähriger seine Freundin mit einem Messer bedroht haben soll. Der Frau gelang es zu fliehen. Sie verständigte die Polizei.

Aufforderungen der Polizei zur Deeskalation folgte der Mann nicht, stattdessen griff er die Beamten mit dem Messer an. Daraufhin gaben die Polizisten mehrere Schüsse ab. Der Angreifer wurde tödlich getroffen, die Polizistin schwer verletzt.

© dpa-infocom, dpa:240401-99-527224/2 (dpa)