Langelsheim (dpa/lni). Eine 44-Jährige hat im Landkreis Goslar eine gleichaltrige Rettungssanitäterin angegriffen und leicht verletzt. Am Samstagabend habe die Angreiferin in Langelsheim am Rande eines Osterfeuers die Behandlung einer Patientin gestört, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem die Mitarbeiter des Rettungsdienstes sie immer wieder weggeschoben hatten, würgte sie ihr Opfer plötzlich von hinten. Erst nach Einschreiten des zweiten Sanitäters ließ die Frau von der Sanitäterin ab, die leicht verletzt wurde. Der betrunkenen Angreiferin wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

