Meppen (dpa/lni). Ein 44-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B402 im Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei am Samstagmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, stieß dieses gegen die Mittelschutzplanke und prallte von dort wieder auf die rechte Fahrbahnseite, wo es zum Stillstand kam. Der 44-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine 36-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

© dpa-infocom, dpa:240330-99-515394/3 (dpa)