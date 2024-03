Osteel (dpa/lni). Beim Brand einer Garage im Landkreis Aurich ist ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Eine Bewohnerin wurde bei dem Feuer in Osteel leicht verletzt, sie erlitt einen Schock, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Brand war am Freitagabend ausgebrochen. Die Garage, in der auch ein Auto stand, brannte komplett aus. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

