Fünf Teenager sind bei einer Spritztour mit einem Auto bei Bissendorf (Landkreis Osnabrück) leicht verletzt worden. Der Kleinwagen mit zwei weiblichen und drei männlichen Autoinsassen im Alter von 15 und 17 Jahren stürzte am Donnerstagmorgen an einer Brücke in einen Bach und blieb auf dem Dach liegen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Nach dem Unfall seien die Jugendlichen aus dem Auto geflüchtet, hieß es. Ein Zeuge wählte den Notruf, woraufhin eine große Suchaktion gestartet wurde. Die Autoinsassen seien in der Nähe des Unfallorts gefunden und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Alle Jungen und Mädchen verletzten sich ersten Erkenntnissen zufolge aber nur leicht. Möglicherweise standen sie unter dem Einfluss berauschender Mittel. Deshalb seien Blutproben entnommen worden. In der Nähe des Unfallorts wurde ein gestohlenes Kennzeichen gefunden. Ob es einer der Autoinsassen gestohlen habe, werde noch ermittelt, hieß es.

