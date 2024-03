Hann. Münden. Ein brennender Lastwagen hat auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen für eine Sperrung gesorgt. Die Ladung erschwerte die Arbeiten.

Ein brennender Lastwagen hat auf der Autobahn 7 in Richtung Süden eine etwa sechsstündige Sperrung verursacht. Erst am Nachmittag war die Strecke zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg wieder befahrbar, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Nur an der Unfallstelle war die Fahrbahn demnach noch verengt.

Auf der Fahrbahn in Richtung Kassel, auf der auch das brennende Fahrzeug stand, staute sich der Verkehr zeitweise auf bis zu zehn Kilometer. Auch auf der benachbarten Autobahn A38 kam es den Angaben nach infolge des Feuers zu Behinderungen.

Am Donnerstagmorgen war der Sattelzug einer Spedition aus Lüneburg kurz hinter der Werratalbrücke infolge eines technischen Defekts in Brand geraten. Geladen hatte der Laster 24 Tonnen Industriekleber. Der 62 Jahre alte Fahrer stoppte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen und brachte sich in Sicherheit. Der Mann blieb laut der Polizei unverletzt, kam aber vorsorglich in eine Klinik.

Autofahrer sollten den Bereich an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hessen weiträumig umfahren. Alarmierte Feuerwehrleute konnten nicht verhindern, dass das Feuer auf den Anhänger und die Ladung übergriff. Auch mehr als eine Stunde nach Beginn des Feuers war es nicht gelöscht. Der Sattelzug brannte komplett aus. Das Feuer und der Kleber beschädigten und verunreinigten zudem die Fahrbahn. Die Reinigung der Fahrbahn nahm mehrere Stunden in Anspruch. Wegen der starken Rauchentwicklung war auch die Fahrbahn in Richtung Hannover zeitweise gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240321-99-419144/2 (dpa)