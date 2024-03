Hannover. Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) legt nach seinem Rekordgewinn des vergangenen Jahres die Latte für 2025 höher. Der Überschuss soll im kommenden Jahr auf mehr als 1,9 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Bisher hatte sich Vorstandschef Torsten Leue mehr als 1,7 Milliarden vorgenommen. Diese Marke will er - wie bereits bekannt - schon 2024 übertreffen. Im vergangenen Jahr verdiente Talanx knapp 1,6 Milliarden Euro und damit so viel wie nie zuvor. Die Dividende soll daher von 2 Euro auf 2,35 Euro je Aktie steigen und damit etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet.

Größter Profiteur ist der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Ihm gehören knapp 77 Prozent der Talanx-Aktien. Talanx ist wiederum Mehrheitseigner des weltweit drittgrößten Rückversicherers Hannover Rück, dem im vergangenen Jahr ebenfalls einen Rekordgewinn gelungen war.

