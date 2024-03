Hannover (dpa/lni). Ein Hochdruckgebiet sorgt am Donnerstag temporär für trockeneres Wetter. Am Wochenende soll es dann regnerisch mit Gewittern werden und im Oberharz sogar Schneefall geben.

Kurzzeitiger Hochdruckeinfluss soll im Laufe des Donnerstags für milde Temperaturen und überwiegend trockenes Wetter in Niedersachsen sorgen. Dennoch seien Gewitter, Wind und Regen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen mit. Bei Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad soll es größtenteils bedeckt bleiben, gelegentlich könne die Sonne durchscheinen.

Ab Samstag soll es dann kälter werden, auch wenn es ansonsten nass und gewittrig bleibt. In der Nacht zum Sonntag bestehe Glättegefahr, am Sonntag soll es im Oberharz sogar Schnee geben. Die Höchstwerte am Wochenende bewegen sich demnach zwischen 8 und 11 Grad.

