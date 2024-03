Ingolstadt (dpa/lni). Hauptrundensieger Fischtown Pinguins hat im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga einen wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Am Mittwoch gewannen die Bremerhavener beim Vizemeister ERC Ingolstadt nach 1:3-Rückstand noch 4:3 (0:1, 1:2, 2:0) nach Verlängerung. Colt Adam Conrad schoss in der fünften Minute der Overtime das entscheidende Tor. In regulärer Spielzeit trafen Christian Weijse (29. Minute/43.) und Top-Scorer Jan Urbas (41.) für die Pinguins.

Das erste Spiel der Best-of-seven-Serie, in der vier Siege zum Halbfinal-Einzug notwendig sind, hatte Bremerhaven am Sonntag 6:4 gewonnen. Am Freitag geht es in der Serie wieder in Bremerhaven weiter.

Vor dem Spiel wurde Ingolstadts Daniel Pietta für sein 1000. DEL-Spiel geehrt. Pietta ist der zwölfte Feldspieler in der DEL-Historie, der mindestens 1000 Partien schafft. Der frühere Kölner Mirko Lüdemann hält mit 1197 DEL-Partien den Rekord für die meisten Partien im deutschen Eishockey-Oberhaus.

