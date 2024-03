Bremerhaven (dpa/lni). Mithilfe eines Polizeihundes haben Beamte in Bremerhaven einen mutmaßlichen Kiosk-Einbrecher festgenommen. Der 36-Jährige sei nach Zeugenhinweisen am frühen Mittwochmorgen in dessen Wohnung angetroffen worden, nachdem er zuvor in den Kiosk eingebrochen sein soll, teilte die Polizei mit. Er habe sich nach dem Öffnen der Wohnungstür sehr aggressiv verhalten und versucht, die Polizisten anzugreifen, hieß es. Als er nach Polizeiangaben auch den Diensthundeführer angreifen wollte, habe Diensthund Ivo diesen verteidigt und den 36-Jährigen in den Po gebissen. Danach habe der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden können. Er wurde zunächst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus und anschließend in Polizeigewahrsam gebracht.

Mithilfe eines Polizeihundes haben Beamte in Bremerhaven einen mutmaßlichen Kiosk-Einbrecher festgenommen. Der 36-Jährige sei nach Zeugenhinweisen am frühen Mittwochmorgen in dessen Wohnung angetroffen worden, nachdem er zuvor in den Kiosk eingebrochen sein soll, teilte die Polizei mit. Er habe sich nach dem Öffnen der Wohnungstür sehr aggressiv verhalten und versucht, die Polizisten anzugreifen, hieß es. Als er nach Polizeiangaben auch den Diensthundeführer angreifen wollte, habe Diensthund Ivo diesen verteidigt und den 36-Jährigen in den Po gebissen. Danach habe der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden können. Er wurde zunächst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus und anschließend in Polizeigewahrsam gebracht.

In der Nacht zu Mittwoch waren die Einsatzkräfte gleich zweimal wegen Einbruchsmeldungen zu dem Kiosk im Bremerhavener Stadtteil Geestmünde gerufen worden. Beim zweiten Mal gaben der Polizei zufolge aufmerksame Zeugen eindeutige Hinweise auf den mutmaßlichen Täter.

© dpa-infocom, dpa:240320-99-404167/2 (dpa)