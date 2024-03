Bad Grund (dpa/lni). Ein Quadfahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallt auf einer Bundesstraße gegen eine Leitplanke - und verliert sein Leben.

Ein 25 Jahre alter Quadfahrer ist auf einer Bundesstraße im Harz gegen eine Leitplanke geprallt und gestorben. Er geriet am frühen Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache auf der B243 bei Bad Grund ins Schleudern, ehe er in die Barriere fuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Trotz Reanimationsversuchen sei er an der Unfallstelle im Landkreis Göttingen gestorben. Das Quad sei durch den Aufprall an der Leitplanke umgekippt. Dabei fiel der Fahrer den Angaben nach auf die Fahrbahn. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240319-99-391564/2 (dpa)