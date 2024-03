Bösel (dpa/lni). Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hatte am Montag beim Abbiegen in Bösel den auf dem Radweg fahrenden Mann übersehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 63-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

