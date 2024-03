Bremen (dpa/lni). In der Nacht zum Dienstag brennen zwei Autos in Bremen. Die Polizei steht noch am Anfang der Ermittlungen - und bittet um Hinweise.

In Bremen haben in der Nacht zum Dienstag zwei geparkte Autos gebrannt. Durch das Feuer sei ein weiterer Wagen beschädigt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Die Beamten haben die Ermittlungen zu dem Brand im Stadtteil Findorff aufgenommen und suchen Zeugen.

