Prezelle (dpa/lni). In der Nacht zu Dienstag brennt ein etwa 50 Meter langes Fachwerkhaus in einer Hofanlage. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe siebenstellig.

In einem Waldgebiet bei Prezelle (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat in den frühen Morgenstunden des Dienstags eine historische Hofanlage in Flammen gestanden. Das Reetdach des Mehrparteienhauses hatte bereits voll gebrannt als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wie die Polizei mitteilte. Der gesamte Dachstuhl sei abgebrannt, das Feuer habe sich jedoch nicht auf die umliegenden Bäume ausgebreitet. Die beiden 66 und 67 Jahre alten Bewohner des Hauses haben sich vor dem Feuer ins Freie retten können und sind unverletzt geblieben.

Die Feuerwehr war laut Polizei am frühen Morgen noch weiter damit beschäftigt, den Brand zu löschen und befindet sich mit über 200 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden an dem etwa 50 Meter langen Fachwerkhaus wird auf über eine Million Euro geschätzt.

