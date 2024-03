Lachendorf (dpa/lni). Beim Löschen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Celle haben Feuerwehrleute eine tote Frau gefunden. Die Ermittlungen zur Todesursache und zur Brandursache wurden aufgenommen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Es gebe derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Am späten Montagnachmittag hatte es eine starke Rauchentwicklung in dem Haus in Lachendorf gegeben. Es brannte in einer Dachgeschosswohnung. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es sich weiter ausbreitete, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:240318-99-384624/2 (dpa)