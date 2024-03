Wolfsburg (dpa/lni). Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Wolfsburg ist ein 21-Jähriger durch eine Stichwaffe verletzt worden. Der junge Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, er erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach kam es am Samstag zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen beiden Gruppen. Dann lieferten sich der unbekannte Täter und der 21-Jährige laut Polizei eine handfeste Auseinandersetzung. Der Täter verletzte seinen Kontrahenten mit einer Stichwaffe und floh danach. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Wolfsburg ist ein 21-Jähriger durch eine Stichwaffe verletzt worden. Der junge Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, er erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach kam es am Samstag zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen beiden Gruppen. Dann lieferten sich der unbekannte Täter und der 21-Jährige laut Polizei eine handfeste Auseinandersetzung. Der Täter verletzte seinen Kontrahenten mit einer Stichwaffe und floh danach. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240317-99-371759/2 (dpa)