Bremen (dpa/lni). Missglückter Diebstahl: Ein Autoknacker hat seinen Komplizen in Bremen aus Versehen in einem Fahrzeug eingesperrt. Die beiden Täter wollten am Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ein Auto stehlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Alarmanlage des Fahrzeugs losging, schlug einer der Täter in Panik die Autotür zu. Sein Komplize befand sich im Fahrzeug – und kam nicht mehr hinaus. Der zweite Täter flüchtete.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den 27 Jahre alten im Fahrzeug eingesperrten Autoknacker kurzerhand festnahm. Einige Zeit später tauchte der geflüchtete Komplize mit seinem Auto am Tatort auf. Die Polizei schnappte auch den 51-Jährigen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Ermittler hochwertige Kleidung, teilweise noch mit Sicherungsetiketten versehen. Die Beamten entdeckten außerdem Taschen, die offensichtlich für den Diebstahl präpariert waren, sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei wegen des versuchten Auto-Diebstahls und des Verdachts auf Ladendiebstahl dauern an.

