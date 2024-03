Drochtersen (dpa/lni). Ein betrunkener Autofahrer ist im Landkreis Stade in ein Wohn- und Geschäftshaus gefahren und hat einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer war in der Nacht zum Sonntag in der Ortsmitte von Drochtersen mit seinem Auto in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen und in die Geschäftsräume eines Immobilienbüros geprallt, wie die Polizei mitteilte. Laut Zeugenaussagen war der Autofahrer zu schnell unterwegs.

Die Beamten stellten bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast ein Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Das Gebäude wurde geräumt, die Mieter der Wohnungen über den Geschäftsräumen mussten das Haus verlassen. Das Technische Hilfswerk stützte das Gebäude ab. Ein Statiker begutachtete das Haus, laut Polizei können die Bewohner ersten Erkenntnissen zufolge in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

