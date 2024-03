Oldenburg (dpa/lni). Ein 24-Jähriger soll in Oldenburg Polizisten mit einem Messer bedroht haben. Die Beamten blieben unverletzt. Der vermummte Mann hatte am Samstag in einem Parkhaus den Lack von Autos zerkratzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Als die Polizisten im Parkhaus eintrafen, zückte der 24-Jährige, der bereits wegen gleicher Straftaten bekannt ist, laut Polizei ein Messer und ging auf die Beamten zu. Diese sprühten zunächst Pfefferspray und griffen dann zur Schusswaffe. Der Täter soll dann das Messer gezielt auf die Polizisten geworfen haben, diese wurden aber nicht verletzt.

Die Beamten nahmen den 24-Jährigen fest, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Richter ordnete eine Wohnungsdurchsuchung sowie ein Langzeitgewahrsam für die Dauer von zehn Tagen an. Im Parkhaus wurden laut Polizei insgesamt 19 Fahrzeuge durch das Lackkratzen beschädigt, die Beamten schätzen den Schaden auf rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

