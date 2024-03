Pattensen/Hannover (dpa/lni). Ein 69-jähriger Mann ist beim Überqueren der Bundesstraße 3 in Pattensen nahe Hannover von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann sei nach bisherigen Erkenntnissen am Samstagabend mit vier weiteren Menschen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Er habe auf Höhe einer Gaststätte offenbar ein herannahendes Auto übersehen. In dem Wagen saßen den Angaben nach ein 32 Jahre alter Fahrer sowie eine männliche und eine weibliche Person. Der schwer verletzte 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle, trotz Zeugen, die Erste Hilfe leisteten, wie es hieß.

Die drei Menschen in dem Auto kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die B3 wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gesperrt.

