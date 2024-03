Hannover. Hannover 96 und der 1. FC Kaiserslautern trennen sich unentschieden. Das Remis hilft keiner Mannschaft wirklich weiter. Die Niedersachsen warten schon lange auf einen Sieg.

Hannover 96 ist in der 2. Fußball-Bundesliga nicht über ein Unentschieden gegen den im Abstiegskampf steckenden 1. FC Kaiserslautern hinausgekommen. Am Samstagabend kam die Elf von Trainer Stefan Leitl nur zu einem 1:1 (0:0). Die Niedersachsen sind seit einem Monat sieglos, bleiben aber auf dem fünften Tabellenplatz. Der Tabellen-15. aus Kaiserslautern war durch Kenny Prince Redondo (53. Minute) in Führung gegangen, Andreas Voglsammer (68.) glich für die Gastgeber aus.

Kaiserslautern war zunächst besser im Spiel, Ragnar Ache (5.) scheiterte aus kurzer Distanz. Die Niedersachsen brauchten eine Viertelstunde, um in die Partie zu finden. Der quirlige Nicolo Tresoldi (23.) setzte erst einen Schussversuch aus der Drehung deutlich über das Tor und traf dann (35.) aus einer Abseitsposition heraus - das Tor wurde sofort einkassiert.

Die Niedersachsen kamen gut aus der Pause, Voglsammer (47.) verpasste mit seinem Kopfball nur knapp das Tor, Phil Neumann (49.) war bei seinem Kopfballversuch deutlich ungenauer.

Auf der Gegenseite traf Redondo nach Steilpass von Tobias Raschl zur überraschenden Führung. Voglsammer besorgte den verdienten Ausgleich. Raschl (90.+2) verpasste es, den FCK doch noch zum Sieg zu schießen, als er aus der Distanz die Latte traf.

© dpa-infocom, dpa:240317-99-367575/2 (dpa)