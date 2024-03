Katlenburg-Lindau (dpa/lni). Ein 20 Jahre alte Autofahrer ist bei einem Unfall in Katlenburg-Lindau im Landkreis Northeim ums Leben gekommen. Der Mann sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach aus unbekannten Ursachen mit seinem Wagen am Samstagmorgen in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Die Straße war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten für rund drei Stunden gesperrt.

