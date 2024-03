Ronnenberg (dpa/lni). Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Autos in Ronnenberg bei Hannover ist ein Mann gestorben. Der 68-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach mit seinem Wagen in der Nacht auf den Samstag frontal mit einem anderen Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde sein Auto gegen einen Baum geschleudert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst noch unklar. Der 24 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

