Bremen (dpa/lni). Innensenator Mäurer hat die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Die Zahlen sind demnach auch angestiegen, weil Fälle abgearbeitet worden sind. Mäurer nennt weitere Gründe.

Die Polizei hat im vergangenen Jahr im Land Bremen deutlich mehr Straftaten bearbeitet. Bearbeitet wurden etwa 97.000 Taten, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik 2023 hervorgeht, die am Freitag in Bremen vorgestellt worden ist. Im Vorjahresvergleich entspricht das einer Zunahme von rund 21,7 Prozent. Die Zahl ist auch gestiegen, weil die Polizei im vergangenen Jahr Bearbeitungsrückstände abgebaut hat.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) verwies darauf, dass sich der Anstieg der Taten nicht allein in dem Bundesland beobachten lasse. Nach einer Prognose des Bundeskriminalamts für das erste Halbjahr 2023 nahmen die bundesweiten Zahlen zu.

Für die Entwicklung in Bremen nannte das Innenressort außer der Aufarbeitung der Rückstände weitere Gründe. Im Berichtszeitraum sei die Bevölkerung im Bundesland um rund 8500 Menschen angewachsen. Die Migration wirke sich zudem auf die Kriminalität aus. Verwiesen wurde darauf, dass mehrheitlich nicht deutsche Verdächtige in der Stadt Bremen Diebstahl und Raub begingen.

Mäurer begründete den Trend weiter mit der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung und der hohen Inflation in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr haben Menschen in der Stadt Bremen mehr als doppelt so oft ihr Auto aufgetankt ohne dafür zu zahlen.

Die Aufklärungsquote im Land stieg um zwei Prozentpunkte auf 48 Prozent. In der Stadt Bremerhaven ist die Quote mit 58,8 Prozent vergleichsweise hoch.

In der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst werden Straftaten, die von der Polizei abschließend bearbeitet worden sind. Staatsschutz- und Verkehrsdelikte sowie Taten, die außerhalb Deutschlands begangen wurden, werden nicht registriert. Die Statistik bildet die Lage nicht exakt ab, es handelt sich um eine Annäherung. Es gibt Taten, die der Polizei nicht bekannt sind.

