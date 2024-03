Hannover (dpa/lni). Hannovers Landesbischof Ralf Meister nimmt am Freitag (9.00 Uhr) Stellung zu einem unabhängigen Bericht über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirchengemeinde Oesede. Der Untersuchung zufolge wird einem 2018 gestorbenen früheren Diakon der Gemeinde im Landkreis Osnabrück vorgeworfen, mindestens acht Kinder teilweise schwer sexuell missbraucht zu haben. Verantwortlichen in der Kirche sei im Tatzeitraum zwischen 1973 und 1977 bekannt gewesen, dass es mindestens vier Betroffene gegeben habe. Die Autoren des Berichts kommen zu dem Schluss, dass Straftaten vertuscht wurden. Zudem habe es bei der Aufarbeitung des Missbrauchs in Oesede auf Seite der Landeskirche Hannovers ab 2010 „erhebliche Versäumnisse“ gegeben. Eine Betroffene fordert daher den Rücktritt von Landesbischof Meister. Der beschuldigte Diakon wurde nie juristisch zur Rechenschaft gezogen.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-340878/2 (dpa)