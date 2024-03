Hannover (dpa/lni). Zum Abschluss der Landtagswoche geht es um die Moore in Niedersachsen. Das Plenum wird über die Pläne der Fraktionen von SPD und Grüne sprechen.

Die rot-grünen Pläne zu Mooren in Niedersachsen sind Thema der Landtagssitzung am Freitag (9.00 Uhr) in Hannover. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grüne planen unter anderem die Einrichtung eines Moorkoordinierungszentrums als zentrale Stelle für die Renaturierung der Moore. Ein weiterer zentraler Punkt in dem Antrag ist die Wiedervernässung der Moore. Zudem soll eine Landesstrategie Moorbodenschutz entwickelt werden.

Weil Moore viele Mengen des Klimagases Kohlendioxid speichern, spielen sie eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. Diese Speicherfunktion erfüllen sie aber nur, wenn sie nass sind - trockengelegte und trockengefallene Moore geben viel Kohlendioxid an die Atmosphäre ab. Die Bundesregierung und die Länder haben 2021 eine nationale Moorschutzstrategie vereinbart.

Nach Angaben des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie ist Niedersachsen das moorreichste Bundesland. Auf gut 6000 Quadratkilometern gebe es Moore und weitere kohlenstoffreiche Böden.

Zum Abschluss der Landtagswoche geht es zudem um die Reform der Schuldenbremse sowie den Agrardiesel. Auch Jugendliche ohne Schulabschluss sind Thema im Plenum.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-340859/2 (dpa)