Bremen. Der Bremer Angreifer geht leer aus: Bundestrainer Nagelsmann nimmt Ducksch nicht erneut in den Kreis der DFB-Profis auf. Clemens Fritz findet die Entscheidung schade.

Clemens Fritz von Werder Bremen hat die Nicht-Berücksichtigung von Angreifer Marvin Ducksch für die anstehenden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bedauert. „Ich persönlich finde es unheimlich schade, aber ich bin überzeugt davon, dass ,Duckschi‘ sich davon nicht unterkriegen lässt und weiterhin Gas gibt“, sagte der Profifußball-Leiter des Bundesligisten dem Multimediaportal „Deichstube“ am Donnerstag.

Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den zuletzt schwächelnden 30-Jährigen nicht in den Kader für die Länderspiele gegen Frankreich am 23. März in Lyon und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande. Es sind die letzten Tests vor der Europameisterschaft in Deutschland im Sommer. Allerdings bekräftigte Nagelsmann, dass die Tür für niemanden geschlossen sei.

„Es ist eine Momentaufnahme, und wir haben noch einige Spiele zu gehen bis zur Europameisterschaft“, sagte Fritz und fügte hinzu: „Schauen wir mal, was bis dahin noch passiert. Wichtig ist, dass ,Duckschi‘ jetzt bei sich bleibt und sich auf seine Leistung konzentriert.“

Unter Nagelsmann hatte Ducksch im November bei den schwerwiegenden Test-Pleiten der Deutschen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) sein Debüt die DFB-Elf gefeiert. In beiden Partien sammelte er insgesamt knapp 20 Minuten Spielpraxis.

