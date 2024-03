Lüneburg (dpa/lni). Ein Großaufgebot von Polizeikräften hat in Lüneburg nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands unter einem geparktem Auto die Umgebung abgesperrt. Der Pkw befinde sich auf einem Anwohnerparkplatz etwa einen Kilometer vom Bahnhof entfernt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. 15 Wohnungen und mehr als 50 Menschen seien im Bereich der Dahlenburger Landstraße evakuiert worden. Entschärfer der Bundespolizei waren zusätzlich zur Feuerwehr angefordert. Der Parkplatz wurde weiträumig abgesperrt. Anwohner hatten am Morgen den Gegenstand unter einem abgestellten Pkw entdeckt und die Polizei alarmiert.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-336320/2 (dpa)